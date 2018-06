Stad organiseert hoogdag voor wielertoerist 14 juni 2018

02u31 0

Eeklo mag dit jaar de Belgian Cycling Happening organiseren, de hoogdag voor elke wielertoerist en mountainbiker in het land. Wielercomité Eeklo mocht de organisatie in 2000 al eens doen, en lokte toen 5.000 fietsers van over heel het land. Dit jaar bestaat de club precies vijftig jaar en komt de organisatie van de Belgian Cycling Happening 2018 weer naar Eeklo. Vroeger heette dat nog de 'Nationale Bijeenkomst'.





"We zijn trots dat we op 21, 22 en 23 september weer tot 5.000 fietsers naar Eeklo kunnen halen", zegt Steven Lepoutre van het jarige wielercomité. "Dit is echt de hoogdag van de recreatieve fietser. Liefhebbers moeten nu al de agenda blokkeren. Op vrijdagavond 21 september wordt een groepsrit van 30 kilometer gepland. Op zaterdag 22 en zondag 23 september zullen fietstochten van 25, 50, 80 en 120 kilometer gereden worden door het Meetjesland en het noorden van Oost-Vlaanderen. Er zijn ook mountainbiketochten van 15 tot 50 kilometer. Alles zal starten aan het nieuwe Sportpark van Eeklo." (JSA)