Stad laat papaver maken in mozaïek 19 januari 2018

De stad Eeklo laat een kunstwerk maken om dit jaar de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog te vieren.





Het kunstwerk wordt een papaver in mozaïek en zal zowat anderhalve meter op anderhalve meter groot worden. "We laten Eeklonaar Gino Tondat van de vzw Pro Mosaico de klus klaren", zegt schepen van Cultuur Rita De Coninck (CD&V+). "De kunstenaar zal niet alleen werken, maar zal ook de kans geven aan creatievelingen om mee te bouwen aan het kunstwerk. Dat zal in onze Kunstacademie gebeuren."





Het kunstwerk moet klaar zijn tegen Erfgoeddag, op 22 april. "Het wordt een mobiel kunstwerk dat heel het jaar mee zal verhuizen naar alle plechtigheden en activiteiten rond de verjaardag van het einde van de oorlog. Op het einde van het jaar krijgt de mozaïek dan een vaste plaats in de stad, samen met gedicht 'In Flanders Fields' van John McCrae", vult burgemeester Koen Loete (CD&V+) aan.





De stad geeft de vzw 6.000 euro voor dit project. (JSA)