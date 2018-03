Stad krijgt gemeenschapswachten 27 maart 2018

De stad Eeklo wil nog voor de zomer gemeenschapswachten.





In Maldegem, Evergem en Assenede bestaan de gemeenschapswachten al. Het zijn ambtenaren die door het straatbeeld lopen, kleine probleempjes oplossen en de buffer zijn tussen burger en stadsbestuur. Onafhankelijk raadslid Filip Lecompte vraagt dat ook Eeklo die krijgt. "Het is de bedoeling om ten laatste in juni met de gemeenschapswachten van start te gaan", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "De gemeenschapswachten worden een mooie aanvulling, maar het is niet zo dat er vandaag nog niets gebeurt. Onze wijkagenten leveren prima werk en zijn vandaag al de ogen en oren voor alles wat in onze stad gebeurt." (JSA)