Stad krijgt geen eigen app 31 mei 2018

Eeklo krijgt geen eigen app voor op de smartphone. Onafhankelijk raadslid Filip Lecompte heeft daar om gevraagd. "Zo'n aparte app maken voor de stad, is een dure aangelegenheid", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Uit onderzoek blijkt dat dit ons 20.000 euro zou kosten en dat vinden ook onze diensten te veel geld. We gaan verder blijven investeren in de uitbouw van onze website, en gaan extra aanpassingen inbouwen, zodat de stedelijke website ook op mobiele apparaten perfect te gebruiken is. Volgens specialisten zelfs veel geavanceerder dan een app." (JSA)