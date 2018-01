Stad krijgt geboortebos 02u48 0

Eeklo krijgt een geboortebos en dat komt aan de Pokmoere. De stad doet een oproep naar ouders van kinderen van de geboortejaren 2013 tot 2018. Zij worden samen met hun familie uitgenodigd om hun geboorteboompje te planten op zondag 18 februari, doorlopend tussen 10 tot 15.30 uur. "Ik ben blij met de komst van het geboortebos", zegt gemeenteraadslid Filip Smet (CD&V). "Dit is een voorstel dat ik al in mei 2013 lanceerde. Voor elk kindje dat geboren is tussen 2013 en 2018 kan er symbolisch een boom aangeplant worden in het geboortebos. Over 30 jaar wordt dat dan heerlijk wandelen in het eigen bos." Info: www.eeklo.be/geboortebos. (JSA)