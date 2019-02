Stad krijgt cadeautje van 16.268 euro Joeri Seymortier

14 februari 2019

13u50 0 Eeklo De stad Eeklo krijgt een onverwacht cadeautje van 16.268 euro. Een mooi extraatje voor de stadskas.

Het gaat om een bedrag dat nu betaald wordt, omdat een projectontwikkelaar stadsgrond ingenomen heeft. “Het gaat over het bouwproject aan het Jan Frans Willemsplein”, zegt schepen van Financiën Marc Windey (SMS). “Na onderzoek is gebleken dat de ontwikkelaar daar 83 vierkante meter stadsgrond ingenomen heeft. Dat moet natuurlijk betaald worden. We krijgen daar nu 16.268 euro voor. De nieuwe bestuursploeg is nog maar pas gestart, en we hebben al een klein meevallertje. Goed vertrokken, zou ik zo zeggen.”