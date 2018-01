Stad koopt voetbalterrein Balgerhoeke 01 februari 2018

02u52 0 Eeklo De stad Eeklo koopt de gronden van het voetbalterrein van voetbalclub Balgerhoeke. Op die manier wil ze de toekomst van de club verzekeren.

Het schepencollege van Eeklo heeft een overeenkomst met de familie Moortgat, die eigenaar is van de gronden. De gemeenteraad moet de aankoop nog definitief goedkeuren, maar het bestuur van de voetbalclub reageert nu al hoopvol en enthousiast. De stad betaalt 60.000 euro voor de gronden.





"Het gaat om een terrein van 7.213 vierkante meter grond, dat nu gebruikt wordt door de voetbalclub Excelsior Balgerhoeke", zegt schepen van Sport Dirk Van de Velde (CD&V+). "In 2008 hebben we al onderhandeld om de huur vast te leggen tot 2020. Door die huurzekerheid werden nieuwe kleedkamers gebouwd. We hebben toen een investeringssubsidie van 110.000 euro aan voetbalclub Balgerhoeke gegeven. De waarde van gebouwen en terrein werd in 2014 officieel geschat op 180.000 euro. De familie Moortgat gaat nu akkoord met de verkoop van de gronden aan de stad Eeklo, voor 60.000 euro. De gemeenteraad moet dit akkoord nog goedkeuren. Om het in voetbaltermen uit te drukken: scoren kan simpel lijken, maar het vlot binnen tikken kan maar als de voorzet perfect is en de speler op de juiste plaats komt inlopen", zegt schepen Van de Velde nog met een knipoog. (JSA)