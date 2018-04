Stad koopt bos Waaistraat 03 april 2018

02u36 0

De stad Eeklo koopt het bos van de Waaistraat. Het is een bos van tien hectare dat nu in handen is van het OCMW Gent. "We betalen 2,4 euro per vierkante meter, dus dit is echt een buitenkans", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "Vandaag is het een naaldbos, maar we gaan er een gemengd loofbos van maken. Een ideale groene long tussen het mooie krekengebied en Het Leen. Of we het bos ook openbaar gaan maken? We kunnen misschien een deel publiek maken, maar zeker niet het volledige bos. Soms moet je eens in natuur durven te investeren, gewoon voor de natuur." (JSA)