Stad geeft maandag startschot ‘Warmste Week’ Joeri Seymortier

23 november 2018

16u09 0 Eeklo Het personeel van de stad en het OCMW Eeklo zetten zich de komende weken in voor de Warmste Week van Music for Life.

Vanaf maandag 26 november zijn er acties. Er werden drie goede doelen uit eigen regio gekozen: wijkcentrum De Kring in Eeklo, vzw Kruiskenshoeve in Sint-Laureins, en Natuurpunt Eeklo.

Vanaf maandag 26 november kan je aan de balies van het Stadskantoor, STIP, Zonneheem, Burgerzaken en OCMW koffiemokken kopen met het opschrift ‘De warmste mok’ en het logo van ‘Music For Life’. De koffiemok zal gevuld zijn met Eeklose cuberdons, van de firma Geldhof. Je betaalt 8 euro.

Op zaterdag 22 december is er ook de wandeling ‘Dwars door ’t Meetjesland!’, een tocht van dertig kilometer. “Om 8 uur starten we aan provinciaal domein Het Leen en stappen we voor het goede doel richting Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke”, zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). “Tijdens de wandeltocht houden we twee keer halt. Het einde van de wandeling is voorzien tussen 16 en 17 uur in Puyenbroeck. Wie meewandelt, moet zich voor minstens 20 euro laten sponsoren.”

Inschrijven via musicforlife@eeklo.be.