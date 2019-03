Stad Eeklo laat niet in kaarten kijken voor dossier Paterskerk Joeri Seymortier

03 maart 2019

12u03 0 Eeklo De stad Eeklo laat voorlopig nog niet in haar kaarten kijken over de plannen met de Paterskerk in het centrum.

Peter De Graeve (N-VA) vroeg op de laatste gemeenteraad naar een bestemmingsplan voor de lege Paterskerk. Groen had in haar verkiezingsprogramma geschreven dat er stadsdiensten konden ondergebracht worden. “We moeten het dossier van de Paterskerk als stad zelf in handen nemen, en voor een keer de immo niet volgen”, vindt Peter De Graeve. “De Paterskerk bevindt zich vandaag in een troosteloze toestand. Dit kan een perfecte zachte doorsteek tussen het centrum en de scholencampus in de Zuidmoerstraat worden.”

Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “Dit is een zeer complex dossier”, zegt de schepen. “Wij kunnen heel dit dossier als stad niet alleen trekken. Dat gaat gewoon niet op financieel vlak. We zullen dus moeten samenwerken. Hopelijk kunnen we daar binnenkort meer duidelijkheid over geven”, klinkt het vaag.