Stad denkt niet aan 'brandstickers' voor huisdieren 07 april 2018

In steeds meer gemeenten worden stickers ter beschikking gesteld voor eigenaars van huisdieren. Die stickers kan je aan de voordeur aanbrengen en maken hulpverleners bij bijvoorbeeld een brand duidelijk, dat er ook dieren in het huis zijn die gered moeten worden. Rudi Desmet (N-VA) vraagt of de stad of brandweer Eeklo die stickers ter beschikking kunnen stellen. "Die stickers kan je kopen in een dierenspeciaalzaak, dus moet de stad dit niet meteen doen", vindt burgemeester Koen Loete. "In onze brandweerzone en stad gaan we eerst acties opzetten om rookmelders meer in te burgeren. Die dierenstickers kunnen eventueel later nog." (JSA)