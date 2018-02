Stad deelt twee cultuurprijzen uit 02 februari 2018

Eeklo heeft twee cultuurprijzen uitgereikt. De Prijs voor Cultuurverdienste van de Adviesraad voor Cultuur is dit jaar voor Johan Van Hyfte. Hij is de frontman van de VVV, actief bij de Ridders van de Orde van den Eeclooschen Herbacker en was ook de man achter Kriekmoer Art. Nieuw in Eeklo is de verkiezing van een Artistiek Ambassadeur, voor mensen die de culturele gedachte van Eeklo ook buiten de stadsgrenzen brengen. Die prijs is voor blokfluitspeler Bart Spanhove. Hij doet dat wereldwijd.





(JSA)