Sporthome naar Blokhutten? 21 maart 2018

De stad onderzoekt de mogelijkheid om het Sporthome in Eeklo te verhuizen naar de Blokhutten. Wanneer het oude zwembad volgend jaar afgebroken wordt, zal ook het Sporthome verdwijnen. Daar kunnen jongeren logeren die op sportkamp zijn. De Blokhutten worden nu al gebruikt door jeugdverenigingen. "We bekijken of het Sporthome naar de Blokhutten kan verhuizen", zegt schepen Dirk Van De Velde (CD&V+). "Maar iedereen die er vandaag een thuis heeft, zal daar zeker kunnen blijven." Volgens schepen van Jeugd Bob D'haeseleer (Groen) is de verhuizing nog verre van zeker. Wat zal dit kosten en lukt dat daar wel? Zoiets ligt ook zeer gevoelig bij de jeugdverenigingen", zegt de schepen. (JSA)