Sporthelden in de bloemetjes gezet: Dominic De Caluwé wint trofee voor sportverdienste Joeri Seymortier

24 februari 2019

13u48 0 Eeklo Eeklo heeft de sportkampioenen gehuldigd. De stad en de sportraad deelden ook enkele bijzondere onderscheidingen uit.

De publieksprijs gaat naar Hockeyclub Meetjesland, met drie keer meer stemmen dan alle achtervolgers. Binnenkort kan de hockeyclub op de nieuwe terreinen achter het stedelijk Sportpark trainen en spelen. Lizzy Immesoete wint de Masters Trophy. De trofee voor sportverdienste clubverband gaat naar het Wielercomité Eeklo. De trofee voor sportverdienste individueel is dit jaar voor Dominic De Caluwé. Hij is zelf triatleet, is gespecialiseerd in duursport, en geeft ook professioneel trainingsadvies.