Sporthal vanaf maandag dicht, oud zwembad sluit op 18 juni JOERI SEYMORTIER

18 mei 2018

21u51 0 Eeklo Vanaf maandag 21 mei gaat de sporthal van Eeklo dicht voor alle sporters. Het oude zwembad sluit dan weer op 18 juni.

De officiële opening van het Sportpark komt dichterbij. Het splinternieuwe Eeklose Sportpark, met de buitenschoolse kinderopvang Dolfijn en het Verbauwenbad, opent voor het publiek op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli met een groots feestweekend. "Om de laatste werkzaamheden uit te voeren en om er voor te zorgen dat alles er piekfijn bij ligt, is de sporthal gesloten voor sportief gebruik vanaf maandag 21 mei", zegt schepen Dirk Van de Velde (CD&V+). "Het sportseizoen is voor veel clubs afgelopen, en er werden op voorhand goede afspraken gemaakt. Er moeten schilderwerken gebeuren, het plaatsen en herstellen van de sportvloeren, de bergingen worden ingericht, de verhuizing van de materialen uit de sporthal en het zwembad moet gebeuren en de afwerking van de nieuwbouw staat gepland. Op maandag 18 juni sluit ook het zwembad in de Oostveldstraat definitief de deuren. Cafetaria Olympos blijft nog open zodat er nog steeds minigolf kan gespeeld worden. Eind juni staat dan ons groot openingsweekend gepland."