Spoorwegovergang aan Krekelmuit halve maand dicht voor alle verkeer Joeri Seymortier

28 januari 2019

16u28 0 Eeklo Door werken aan de spoorwegovergang in de Krekelmuit in Eeklo wordt de overgang een halve maand afgesloten voor alle verkeer.

De spoorwegovergang in de Krekelmuit gaat dicht op woensdag 30 januari. De werken zullen duren tot half februari, afhankelijk van de weersomstandigheden. De Krekelmuit wordt doodlopend in beide richtingen ter hoogte van de spooroverweg. Verkeer dat uit de Pastoor Bontestraat komt, volgt de omleiding via Balgerhoeke naar de N9.

Info: www.eeklo.be.