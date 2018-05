Spookrijder in autokeuring: zware schade aan dak 19 mei 2018

Een spookrijder heeft donderdagnamiddag in de SBAT Autokeuring in Eeklo ernstige schade toegebracht aan het gebouw. Een man (19) uit Maldegem reed met zijn auto en paardenaanhangwagen de keuring aan de Industrielaan binnen in de verkeerde richting. Daardoor kon hij de aanduiding voor maximaal toegelaten hoogte niet zien. De aanhangwagen van de spookrijder kwam hierdoor tot stilstand tegen het plafond en richtte zware schade aan. (DJG)