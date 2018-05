Speeddealers opgepakt 01 juni 2018

De politie Meetjesland-Centrum kon twee weken geleden drie drugsdealers in de boeien slaan. Eerst betrapte de politie een 40-jarige man uit Watervliet terwijl hij drugs aan het verkopen was in de omgeving van de Markt. De man had een aanzienlijke hoeveelheid speed op zak. Daags nadien viel de lokale recherche binnen in een appartement van twee vrienden van de Watervlietenaar in Eeklo. Daar troffen ze 300 gram speed aan en waren er aanwijzingen dat de twee mannen van 30 en 26 jaar oud een drugshandel hadden opgezet. Ook die twee werden opgepakt. Het trio is voor de onderzoeksrechter geleid. Die besliste om twee van hen aan te houden en op te sluiten in de gevangenis van Gent. De derde kompaan is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. (JEW)