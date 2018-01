Spar op wegdek: auto beschadigd WOUTER SPILLEBEEN

26 januari 2018

20u51

Een spar die op het wegdek gevallen was, heeft donderdag rond 17.30 uur heel wat schade veroorzaakt aan een wagen die op de N49 reed in de richting van Knokke. De 39-jarige bestuurster uit Maldegem reed ter hoogte van Eeklo over de boom, die de onderkant van haar wagen beschadigde. De vrouw zelf raakte niet gewond. "Hoe de spar op het wegdek geraakt is, is nog onduidelijk", zegt de politie.