Sp.a, voor kandidaten van 42 tot 93 jaar 28 augustus 2018

02u24 0 Eeklo Sp.a Eeklo trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met een lijst waarop de jongste kandidaat 42 jaar is. De oudste is 93 jaar.

Schepen Freddy Depuydt wordt volgende maand 76 jaar en is opnieuw de lijsttrekker. De jongste kandidaat op de lijst is Wim Eeckhout uit de Hoge Bosstraat en hij is 42. De oudste kandidaat, Angela Van Vooren uit de Eikelstraat, is er ondertussen 93. "Ouderen en zieken niet aan hun lot overlaten.





En meer hulp voor ouderen en gehandicapten.", motiveert Angela haar kandidatuur.





Jongeren en allochtonen

Voorlopig heeft sp.a nog maar 18 kandidaten, maar daar kunnen er tegen 15 september nog bij komen. "Wij hebben net als heel wat andere partijen veel moeite gehad om 18 moedige mannen en vrouwen te vinden die zich kandidaat willen stellen voor deze verkiezingen", zegt voorzitter Christiaan De Wulf. "Het negatieve beeld dat gevormd is over de politiek heeft hierbij zeker een belangrijke rol gespeeld. De leeftijd van onze kandidaten schommelt tussen 42 en 93 jaar. Tot onze spijt ontbreken er jongeren en allochtonen op onze lijst. Maar dat wil niet zeggen dat wij geen oog zouden hebben voor de problematiek van deze groepen. Dertig procent van de inwoners in Eeklo is senior, dus zij verdienen zeker extra aandacht. De voorbije dertig jaar heeft sp.a in Eeklo 24 jaar mogen meebesturen. " (JSA)