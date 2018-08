Soroptimisten steunen vzw Feestvarken 08 augustus 2018

De vzw Feestvarken, die in het Meetjesland zorgt voor verjaardagsfeestjes voor kinderen uit kansarme gezinnen, heeft een cheque van 2.500 euro gekregen van de Soroptimisten Eeklo-Meetjesland. "Wij bezorgen kinderen in armoede een fijne verjaardag door het bezorgen van feestpakketten via de lokale OCMW's", zegt bestuurslid Koen Bauwens. "Sinds januari van dit jaar zijn we actief in zes Meetjeslandse gemeenten, waaronder ook Maldegem. Dat komt neer op bijna 200 pakketten op jaarbasis. Vrouw en kind staan centraal voor de Soroptimisten. Zo was de link snel gelegd."





Voor meer informatie kan je terecht op website www.feestvar kenvzw.be. (JSA)