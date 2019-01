Sneeuw verstoort afvalophaling in Meetjesland en regio Deinze: “Haal PMD, papier en karton weer binnen” Ook komende dagen blijven problemen IVM mogelijk Joeri Seymortier

14u13 0 Eeklo De sneeuw heeft de afvalophaling van IVM in het Meetjesland en de streek rond Deinze woensdag zwaar verstoord.

Algemeen kan gesteld worden dat het restafval grotendeels opgehaald werd. Het PMD, papier en karton werd niet opgehaald. Er wordt dan ook gevraagd om dat opnieuw binnen te halen, en het binnen twee weken opnieuw aan te bieden.

“De ophaalwagens voor restafval zijn woensdagochtend uitgereden en doen wat ze kunnen om de ophaling te verzekeren”, zegt Jean-Marie Staelens van IVM. “Indien straten of woningen niet bereikbaar zijn omwille van gladheid, vragen we om begrip. Veiligheid primeert. Als de restafvalzak toch niet opgehaald is, wordt gevraagd deze zak bij een volgende ophaling, volgende week, opnieuw aan te bieden. Er zijn geen inhaalrondes voorzien. De ophaalwagens voor de inzameling van papier, karton en PMD zijn niet uitgereden. Er worden ook daar geen inhaalrondes voorzien. Inwoners worden gevraagd het papier en karton, en ook de PMD-zak weer binnen te halen en bij een volgende ophaling aan te bieden. Met het papier en karton kan je ook altijd terecht op het recyclagepark.”

Ook voor de komende dagen kan winterweer de afvalophaling verstoren. “De ophaler zal alles in het werk stellen om de ophaling van het huishoudelijk afval toch te kunnen realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeur als voor de beladers”, klinkt het nog.