SMS wil gemeenteraad uitzenden 09 april 2018

Oppositiepartij SMS wil de gemeenteraad voortaan live laten uitzenden op het internet. Volgens raadslid Paul Verstraete zou regionale zender AVS een perfecte partner zijn in dat verhaal. "Geen gesloten potjes en geen achterkamerpolitiek meer", zegt Paul Verstraete. "De gemeenteraad uitzenden, zodat iedereen alles live kan volgen: dat is pas democratie. Wij willen transparante politiek."





Burgemeester Koen Loete (CD&V+) wijst erop dat gemeenteraden sowieso openbaar zijn en dat publiek altijd mag komen kijken en luisteren. "Ik wil gerust informeren bij AVS, maar ik vrees dat dit een zeer dure aangelegenheid wordt", zegt burgemeester Loete. "Als we het als stad zelf doen, hebben we zelf dure apparaten nodig. Een beslissing die beter na de verkiezingen genomen wordt, door de volgende beleidsploeg." (JSA)