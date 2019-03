SMS: “Maak speelpleinen toegankelijker voor kinderen met beperking” Joeri Seymortier

17 maart 2019

17u25 3 Eeklo Partij SMS in Eeklo vraagt om de stedelijke speelpleinen beter toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

Gemeenteraadslid Kelly De Vlamynck (SMS) is zelf mama van een kind met beperking en wil in Eeklo mee de kar duwen. “Onze stad belooft al lang dat speelpleiner inclusief gaan worden, en aangepast zullen worden voor kinderen met een beperking. Hoogtijd dat dit nu ook gaat gebeuren”, zegt De Vlamynck.

Schepen Isaura Calsyn (Groen) belooft beterschap. “Wanneer we nieuwe speeltoestellen kopen, staat vanaf nu in alle bestekken dat een kwart van de toestellen inclusief moet zijn, en dus ook geschikt voor kinderen met een beperking”, zegt schepen Calsyn. “Bij de bestaande speelpleinen gaan we een rondgang maken, en zien waar we nu al aanpassingen kunnen doorvoeren. Onder andere de speelterreinen in de Schipdonkstraat en de Polidoor Lippenslaan zullen zeker al aangepast worden.”