SMS heeft volledige lijst klaar 04 juni 2018

02u34 0 Eeklo Partij SMS in Eeklo heeft de volledige lijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

SMS werd zes jaar geleden op amper een paar maanden van de verkiezingen gesticht. De partij haalde toen 15,8 procent van de stemmen en vier zetels, maar kwam in de oppositie terecht. Een rol die ze zes jaar lang keihard gespeeld hebben. "14 oktober is voor ons een kantelmoment", zegt Marc Windey. "We willen vanaf volgend jaar meebesturen en niet langer op de oppositiebanken zitten. Met de slogan 'Sterke Mensen Samen' willen we ons aantal zetels in de gemeenteraad verhogen. Aan een pronostiek waag ik mij niet."





De kandidaten in alfabetische volgorde zijn: Jiry Boute, Sandra Coremans, Luc De Backer, Frank De Block, Rudi De Coninck, Bo De Pauw, Christ De Schepper, Michel De Sutter die overkomt van N-VA, Kelly De Vlamynck, Kevin De Wulf, Jan Heulens, Laila Lagae, Gentille Lamote, Agnes Lucas, huisarts Fariba Rahimi Khashoei met Iranese roots, Danny Smessaert die overstapt van CD&V+, Nancy Van Assche-Lootens, Johan Van de Voorde, Huguette Van den Fonteyne, Ria Van Hijfte, lijsttrekker Luc Vandevelde, Freddy Vanraepenbusch, Ann Van Wynsberghe, Bart Vercauteren, gemeenteraadslid Tineke Verstraete, Ingrid Verstraete en lijstduwer Marc Windey. De plaatsen op de lijst worden later bekend gemaakt. (JSA)