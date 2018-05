Smartphones en portefeuille weg 28 mei 2018

Er is zaterdagnamiddag ingebroken in een werkcontainer in de Stationsstraat in Eeklo. Het slot werd opengeslepen. De politiezone Meetjesland Centrum vermoedt dat de dader(s) naar koper of elektriciteitskabels zochten. Ook in Maldegem werd vrijdagnamiddag een poging tot inbraak in werfcontainer ondernomen. In de Molenstraat in Kaprijke hebben zaterdagavond dieven twee smartphones en een portefeuille gestolen uit een huis. De portefeuille werd later op het erf van een boerderij in de buurt teruggevonden. Het geld dat erin zat, werd meegegrist. (DJG)