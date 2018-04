Sloop oud ziekenhuis begint woensdag AFBRAAK DUURT TOT EIND OKTOBER, NADIEN VOLGT BOUW HARTWIJK JOERI SEYMORTIER

27 april 2018

02u48 0 Eeklo Het oude ziekenhuis AZ Alma aan de Moeie in Eeklo gaat volgende week definitief plat. Ruim een jaar na de verhuizing naar het nieuwbouwziekenhuis aan de Ringlaan begint op 2 mei de sloop. In de plaats komt een totaal nieuw stadsproject dat de naam Hartwijk krijgt.

Het ziekenhuis AZ Alma huist sinds maart vorig jaar in de nieuwbouw langs de Ringlaan in Eeklo, en sindsdien staat het statige oude gebouw helemaal leeg. "We hebben een jaar lang hard gewerkt om het hele dossier van de oude site AZ Alma en de nieuwe Hartwijk goed voor te bereiden", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Op woensdag 2 mei, net na het lange weekend naar aanleiding van de Dag van de Arbeid, zal de sloop beginnen. Het terrein van het oude ziekenhuis zal gedurende de volledige sloopperiode met werfhekken afgesloten worden. De sloopwerken zijn ingrijpend en zullen duren tot eind oktober."





Op de site van het oude ziekenhuis, is er meer dan het ziekenhuis zelf. "De Woonwijzer Meetjesland, kinderopvang Kinderlach en het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth blijven ook tijdens de sloopwerken bereikbaar", zegt burgemeester Loete. "Parkeren op de oude ziekenhuisparking aan de Moeie zal niet meer kunnen. Parkeren kan wel nog altijd op de parking aan de Koning Albertstraat, en op de parking aan de Woonwijzer. Door de sloopwerken zal het weer iets drukker worden in de buurt. Het werfverkeer zal tijdens de werken via de Moeie, richting Tieltsesteenweg verlopen. De afspraak is dat er bij het begin- en einduren van de scholen geen vrachtverkeer van en naar de werf zal vertrekken. Op die manier willen we de fietsende schoolkinderen niet extra in gevaar brengen, en ook het drukkere schoolverkeer niet extra belasten", zegt de burgemeester nog.





Groen en water

De drie hectare grond tussen de Moeie en de Koning Albertstraat zullen vanaf volgend jaar dan ingericht worden als een duurzame woonwijk, de zogenaamde Hartwijk. "Dit nieuw project is een voorbeeld voor Vlaanderen, van hoe we wijken in 2050 zullen ontwikkelen", zegt schepen Bob D'haeseleer (Groen). "We hebben daarvoor ook mooie subsidies binnen gehaald. Wonen en dienstverlening moet daar perfect met elkaar verweven worden. Het groene karakter van de Hartwijk zal tot in de funderingen te voelen zijn. We willen verschillende woonvormen, veel groen en water, maar ook kleine handelszaken moeten daar mogelijk zijn."





De hele site van het oude ziekenhuis is ondertussen in handen van de stad Eeklo. In ruil heeft de stad Eeklo de gronden aan de Ringlaan, waar het nieuwe ziekenhuis nu staat, aan het ziekenhuis gegeven. De buurt van de Moeie protesteert intussen omdat het bosje aan de voorkant van het oude ziekenhuis verdwijnt.