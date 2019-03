Skaters palmen zaterdag en zondag evenementenhal Eeklo in Joeri Seymortier

14 maart 2019

16u12 0 Eeklo Op zaterdag 16 en zondag 17 maart wordt de Eeklose evenementenhal in het Sportpark omgebouwd tot een groot indoor skatepark.

Skatefest is komend weekend een initiatief van E-skate, samen met stad Eeklo, jeugddienst Eeklo, jeugdhuis De Route en de regionale jeugddienst Meetjesman. Zaterdag is er van 10 tot 12 uur een skate-initiatie waar iedereen kennis kan maken met skaten. Na 12 uur is het tot 20 uur mogelijk om vrij te skaten. Er is zaterdag ook een graffitiworkshop van Skun4, en Red Bull’s Big Bob komt een DJ-set draaien van 12 tot 16 uur.

“Op zondag mogen de ‘oude zakken’ nog eens hun kunsten tonen tussen 10 en 12 uur”, zegt schepen van Jeugd Isaura Calsyn (Groen). “Enkel dertigplussers mogen dan het park onveilig maken. Nadien is er opnieuw tijd om vrij te skaten. Op zondagnamiddag tussen 15 en 16 uur komen de skaters van Curb, Fat Flamingo, Skateboutique en Ungovernable Skateboards hun kunnen demonstreren. Dit evenement is een voorloper van nog heel wat andere initiatieven die zullen volgen. Ons nieuw schepencollege keurde onlangs een nieuw betonnen skatepark goed aan het Sportpark. Samen met E-skate bekijken we nu hoe het toekomstig park er uit moet zien.”