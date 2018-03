Sint-Janneke donderdag (noodgedwongen) dicht 06 maart 2018

De kleuterschool Sint-Janneke aan de Brugsesteenweg in Eeklo moet op donderdag 8 maart noodgedwongen de hele dag dicht. Er zijn werken aan de nutsleidingen in de straat en daardoor is er donderdag geen verwarming in het wijkschooltje. "Gezien de periode van het jaar is het geen goed idee om kleuters in koude klaslokalen naar school te laten komen", zegt woordvoerder Paul Wallaert. "Ouders krijgen de mogelijkheid om zelf opvang te zoeken voor hun kind of kunnen hun kleuter naar de school Sint-Jozef in de Abdijstraat brengen. De ouders werden goed en tijdig geïnformeerd. We hebben gevraagd om ons via een invulstrookje op de hoogte te brengen van hun keuze. Op die manier kan elke kleuter goed opgevangen worden en kunnen we ons vooraf goed organiseren." (JSA)