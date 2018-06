Serviceclubs steunen Diabetes Liga met 3.000 euro 23 juni 2018

De Diabetes Liga Meetjesland mocht 3.000 euro ontvangen van Rotary Maldegem en van Inner Wheel Meetjesland. Op 15 april van dit jaar vond hun Lenteconcert plaats in de aula van AZ Alma in Eeklo. "Het project dat dit jaar gesteund werd, was de lokale afdeling van de Diabetes Liga", zegt Carlos Meire. "Door zulke schenkingen kunnen wij als lokale afdeling diabetes op een dynamische manier naar voor brengen in het Meetjesland. Zo willen we de patiënt, de ouders van jonge diabetes patiënten en de directe omgeving van de patiënt laten weten dat je bij ons terecht kan, voor zowel de verwerking, nuttige informatie als voor ontspanning." (JSA)