Seniorenorkest speelt voor kinderen 20 maart 2018

02u48 0

Het Seniorenorkest van Eeklo houdt vandaag (dinsdag 20 maart) een bijzonder optreden. Er wordt gespeeld voor de kinderen van het eerste leerjaar van basisschool De Meidoorn.





"De tachtig kinderen werken rond het onderwerp kunst", zegt voorzitter Guido Vermeire. "De school nodigt het Seniorenorkest van Eeklo uit om kennis te maken met een orkest en de verschillende instrumenten. We gaan graag op die uitnodiging in. Het Seniorenorkest Eeklo is een vrijetijdsinitiatief van dienstencentrum Zonneheem in Eeklo, en telt een 25-tal musici, allemaal senioren. De oudste muzikant is er intussen 88!" (JSA)