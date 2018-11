Senioren worden getrakteerd op film Joeri Seymortier

19 november 2018

11u41 0 Eeklo De stedelijke seniorenraad Eeklo organiseert op zondag 25 november een filmnamiddag voor alle zestigplussers van de stad.

Zondag om 14.30 uur wordt de film Sprakeloos getoond in Cultuurcentrum De Herbakker. De film is gebaseerd op het boek van Tom Lanoye. Je betaalt 5 euro, aansluitend koffie en gebak inbegrepen. Toegangskaarten zijn te koop aan de balie van het Zonneheem in Eeklo. Vooraf inschrijven is verplicht. Info: www.eeklo.be.