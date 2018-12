Senioren luiden alarmbel: “Dringend meer personeel nodig in dienstencentrum Zonneheem” 11 personeelsleden voor 2.000 bezoekers per week Joeri Seymortier

16 december 2018

11u57 0 Eeklo Het lokaal dienstencentrum Zonneheem in Eeklo barst uit zijn voegen. Steeds meer senioren komen langs voor één van de activiteiten, voor een middagmaal of gewoon voor wat gezelligheid. Zonneheem draait maar met elf professionele medewerkers en dat wordt te weinig. “Er is werk aan de winkel voor het nieuwe stadsbestuur”, zegt Roger De Kneef van de centrumraad.

De cijfers van Zonneheem spreken boekdelen. Op jaarbasis worden in het restaurant meer dan 23.000 maaltijden geserveerd, er worden bijna 7.000 ritten gereden met ‘Vervoer op Maat’, er werden meer dan 500 taallessen gegeven, er is 250 keer per jaar hulp bij boodschappen, en er stonden meer dan 500 grote en kleine activiteiten op de agenda. “Er zijn in het Zonneheem elke dag gemiddeld zeven activiteiten, 102 maaltijden en 29 ritten voor mindermobiele senioren”, zegt Roger De Kneef van de centrumraad. “Per week komen gemiddeld 2.000 bezoekers over de vloer in Zonneheem. Ons dienstencentrum draait hier echt op volle toeren. De senioren voelen zich hier thuis en krijgen hier de nodige aandacht. Keerzijde van de medaille is dat de huidige personeelsbezetting veel te krap is, om de goede werking van Zonneheem te kunnen blijven garanderen. Hier werken slechts elf mensen, en dat is veel te weinig. Gelukkig kunnen we rekenen op meer dan tachtig vrijwilligers, maar dit is niet houdbaar. Het wordt de opdracht van het nieuwe stadsbestuur om de nodige middelen te voorzien, zodat Zonneheem zijn jarenlange werking voor de Eeklose ouderen professioneel kan verder zetten.”

Restaurant

De laatste maanden is het zelfs nog een pak drukker geworden in Zonneheem. Sinds oktober werd ook het kansentarief ingevoerd in het restaurant. Personen met een Uitpas met kansentarief, kunnen daar nu een warme maaltijd krijgen voor 4 euro in plaats van 6 euro. Dat zorgt er nu al voor dat het aantal bezoekers met 16 procent gestegen is. “Er wordt nu al in twee shiften gegeten, maar het keukenpersoneel is wel hetzelfde gebleven”, klinkt het.

400.000 euro

Het toekomstig stadsbestuur van SMS, Open Vld en Groen is volop bezig met de opmaak van hun beleidsplan. Het wordt afwachten welke rol Zonneheem daar in bedeeld krijgt. Huidig schepen Freddy Depuydt (sp.a) heeft cijfers: “Zonneheem kost onze stad op jaarbasis een kleine 400.000 euro”, zegt schepen Depuydt. “Voor sommigen lijkt dat een zeer hoog bedrag, maar als je ziet wat hier elke dag gebeurt, is dat zeker te relativeren. Eeklo telt 7.700 inwoners die 55 jaar of ouder zijn. Dat is 37 procent van de bevolking. Als we met 400.000 euro zo’n grote doelgroep kunnen dienen, dan is dat geen duur departement. Bijsturingen? Dat zal het nieuwe stadsbestuur volgend jaar moeten beslissen”, zegt schepen Depuydt nog.