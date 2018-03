Senior met 'los broekje' moet niet naar cel 29 maart 2018

Een gepensioneerde man die een celstraf riskeerde omdat hij in een te kort shortje rondfietste, is vrijgesproken.





Hij stond terecht voor openbare zedenschennis omdat, tijdens het fietsen in Eeklo, zijn geslachtsdeel te zien was. Dat gebeurde meerdere keren in de zomer van 2016, en enkele meerderjarigen klaagden daar samen met hun ouders over. Een van de problemen was dat er geen intentioneel element was - noodzakelijk voor de kwalificatie openbare zedenschennis.





De man zelf verklaarde tijdens de behandeling van de zaak dat hij niet meer durft buitenkomen sinds de aanklacht. (OSG)