Scouts toveren sporthal Eeklo zaterdag om tot speelparadijs vol springkastelen Joeri Seymortier

24 januari 2019

07u45 0 Eeklo Scoutsgroep FOS De Leeuwerik uit Eeklo tovert de sporthal op zaterdag 26 januari om tot een indoor speelparadijs.

De scouts organiseren zaterdag Kidsfostival. Dat gebeurde vroeger jaarlijks, maar door de bouw van het nieuwe zwembad moest de organisatie twee jaar geschrapt worden. “Nu de bouwwerken volledig achter de rug zijn, hebben we opnieuw groen licht gekregen om Kidsfostival te organiseren”, zeggen de leiders van De Leeuwerik. “Iedereen tussen 4 en 14 jaar is zaterdag welkom om zich uit te leven op de vele springkastelen, te blijven plakken aan een kleefmuur van vijf meter hoog, zich te laten schminken tot prinses of stoere piraat, te dollen met clown Tyno, of zich wagen aan een oergezellig spelletje.”

Je betaalt amper 1 euro. “Het is niet de bedoeling om winst te maken. We willen in de eerste plaats zo veel mogelijk kinderen en jongeren een aangename namiddag bezorgen”, klinkt het nog.

Zaterdag van 14 tot 17 uur, in de Burgemeester Pussemierstraat 157 in Eeklo. Bar voorzien voor de ouders. Info: www.deleeuwerik.org.