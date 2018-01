Scouts gooien benen los 25 januari 2018

Scouts De Leeuwerik uit Eeklo gooit op zaterdag 27 januari voor de vijftiende keer de benen los op de fuif Total FOS. Ondanks de bouwwerken op de sportsite van Eeklo kan de fuif toch doorgaan in de evenementenhal van de sporthal. Op de affiche staan dj Bowti, VillaVilla, Merlo, dj's Frenz & Sisco en Redking. Er is een taxiservice om jongeren veilig thuis te brengen. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop bij Café Luxor op de Markt Eeklo en Bakkerij Charlot in de Zuidmoerstraat. Ook online op www.totalfos.be. (JSA)