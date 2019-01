Schuur vat vuur in Aalstgoed: geen gewonden Jeroen Desmecht

09 januari 2019

13u53 0 Eeklo De brandweer moest woensdagmiddag uitrukken voor een schuurbrand in Aalstgoed in Eeklo. De brand veroorzaakte vooral veel rookontwikkeling. Er raakte niemand gewond.

Brandweerzone Meetjesland kreeg de melding rond 13.00 uur binnen. Initieel werd overwogen om de N49 ter hoogte van Aalstgoed af te sluiten vanwege de rookhinder, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De brand zou ontstaan zijn in enkele stapels oud hooi. Een exacte oorzaak is momenteel nog niet geweten. Momenteel is de brandweer nog aanwezig voor de nodige bluswerken.