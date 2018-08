Schoolexpo in etalage Jeneverhuis 28 augustus 2018

VVV Eeklo en Comeet nemen je in de etalage naast het Jeneverhuis op het Van Hoorebekeplein mee naar de schooltijd van vroeger. In 'Back to school' zie je hoe het er vroeger in de klassen aan toeging, voor de tijd van de smartphones en tablets. De tentoonstelling is te zien tot 14 oktober. "Ontdek er allerhande schoolgerief uit de Eeklose VVV-collectie en kom te weten hoe kinderen op de schoolbank zaten", zegt Leontine Dhondt van Comeet. "Na het sluiten van het museum in Het Leen, is er geen permanente bewaarplaats meer voor de collectie van VVV. Met een tentoonstelling in de etalage proberen we de mooie objecten toch zichtbaar te houden voor een groot publiek."





(JSA)