School hoopt op behoud pensioen 17 mei 2018

02u36 0

Opvallende outfits gisteren op Basisschool Sint-Jozef en Sint-Janneke in Eeklo. "Met onze witte kledij brengen we een boodschap van hoop. Protest hoeft niet altijd negatief te zijn", zegt leerkracht en vakbondsafgevaardigde Pascale De Spiegelaere. In De Bron in Lovendegem gingen de leekrachten als bejaarden naar school.





"Er werd ons gevraagd om mee te manifesteren, maar we zagen het niet zitten om het werk neer te leggen", zegt De Spiegelaere. "Daarom is een collega naar Brussel getrokken en de rest houdt de school draaiende. Toch willen we een positief signaal geven. De witte kleren met groene accenten verwijzen naar de vakbond COV, maar ook naar hoop. We hopen dat alles nog goedkomt, dat de overheid niet raakt aan onze pensioenen en dat er meer ondersteuning komt."





(ASD)