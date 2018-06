Scholen sluiten Europees project feestelijk af 22 juni 2018

Atheneum en leefschool De Tandem Eeklo en de Athenea van Maldegem en Zelzate sluiten dit schooljaar hun tweejarig Erasmus+-project 'London Calling: Let's Get Bizzy' af.





Twintig leerlingen liepen twee weken stage in de Britse hoofdstad Londen. De scholen haalden een Erasmusbeurs binnen voor stages in de verbroederingsgemeenten van Eeklo en Zelzate.





"Ondertussen vernamen wij dat Erasmus beide projecten zal financieren, dit betekent dat onze leerlingen en leerkrachten in het voorjaar 2019 op buitenlandse stage kunnen gaan", zegt Benny Stroobant.











(JSA)