Schepen wil meer snelheidscontroles 22 maart 2018

Opvallende oproep in een verkiezingsjaar: schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) pleit voor meer snelheidscontroles in Eeklo.





Hij deed die oproep op de politieraad. "Ik pleit voor meer snelheidscontroles in onze stad", zegt schepen De Waele. "De cijfers tonen aan dat dit nodig is voor jou en mijn veiligheid. Bij een van de laatste bemande controles in onze stad reed tien procent van de gecontroleerde wagens te snel. Het Vlaams gemiddelde ligt op zes procent, dus dat is bijna het dubbele. In de Vrombautstraat werden onlangs topsnelheden van 108 per uur gemeten in de bebouwde kom. Op de 'Dag van de verkeersveiligheid' haalde Eeklo de weinig te benijden prijs van hoogste snelheidsovertreding binnen."





Volgens de politie Meetjesland-centrum wordt er genoeg gecontroleerd op snelheid. Vorig jaar werden in de politiezone meer dan twee miljoen metingen uitgevoerd. "Ook de komende maanden volgen heel wat controles." (JSA)