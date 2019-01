Schepen is duidelijk: “Strooien in woonwijken heeft geen zin!” Joeri Seymortier

22 januari 2019

11u24 0 Eeklo Strooien in woonwijken waar amper wagens rijden, heeft totaal geen zin. Dat zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld) uit Eeklo.

Met de eerste sneeuw van de winter, komen op sociale media meteen ook de eerste klachten over de strooidiensten. Eerst worden overal de grote verbindingswegen gestrooid, pas later de kleinere wegen. Sommige inwoners van kleinere wijken klagen, vaak met het argument dat ook zij belastingen betalen en sneeuwvrije straten willen. “In wijken strooien waar geen verkeer is, heeft totaal geen zin”, maakt schepen Christophe De Waele (Open Vld) uit Eeklo duidelijk. “Als er geen wagens over het strooizout rijden, dan werkt strooizout ook niet. Het enige wat je dan doet is veel geld uitstrooien dat nergens toe dient. Voorzichtigheid is de enige absolute aanrader die we iedereen kunnen meegeven.”