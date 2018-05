Schepen Freddy Depuydt (75) komt toch op bij verkiezingen 23 mei 2018

02u35 0

Schepen van Financiën Freddy Depuydt (sp.a) zal in oktober toch deelnemen aan de verkiezingen in Eeklo. Hij is ondertussen al 75 jaar en twijfelde de voorbije maanden over zijn politieke toekomst. Zondag moeten de leden van sp.a beslissen wie de lijsttrekker wordt. Het gaat momenteel nog tussen Freddy Depuydt en Christiaan De Wulf.





"Welke plaats op de lijst ik krijg, wordt pas zondag beslist. Maar ik heb nu al voor mezelf beslist dat ik nog eens wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Eeklo", zegt schepen Depuydt die vorige keer als enige socialist verkozen werd met 385 voorkeurstemmen. "De leeftijd is er, maar ik voel mij mentaal en fysiek nog heel erg goed. Als de kiezer het ook wil, wil ik er graag nog enkele jaren bij doen, ten dienste van mijn stad Eeklo", zegt Freddy Depuydt.





Sp.a trekt in oktober alleen naar de kiezer. Zes jaar geleden was dat nog in kartel met Groen.





(JSA)