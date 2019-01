Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) wist profiel op Facebook: “Te veel discussies en ongezonde retoriek” Joeri Seymortier

02 januari 2019

16u45 0 Eeklo Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) van Eeklo schrapt zijn persoonlijk Facebookprofiel. Hij is de felle discussies grondig beu.

“Ik heb hier lang over getwijfeld”, zegt schepen D’Haeseleer. “Ik zat in 2006 als een van de eersten op Facebook. Toen vooral om foto’s te delen. Daarna vooral om in contact te blijven met vrienden van vroeger of inspirerende jongeren. Maar discussies en een ongezonde retoriek nemen de laatste tijd echt de bovenhand op Facebook. Van die dagelijkse negativiteit wordt niemand gelukkiger. Ik hou zeker van een goed debat. Maar op Facebook is dat meer standpunt na standpunt geworden, en veel gedoe zonder nuance. Het is naïef om te denken dat je mensen via een schermpje kan overtuigen. Meer écht praten, luisteren en minder tokkelen is mijn goed voornemen voor 2019.”

Wél pagina

Het persoonlijk profiel gaat dicht, maar er komt wel een pagina Bob D’Haeseleer. “Op die pagina wil ik opnieuw naar de essentie gaan: zelf nieuws brengen en inspirerende voorbeelden delen. Ik ga die ook koppelen aan mijn Instagram, waar mensen een kijkje kunnen nemen achter de schermen van wat het is om schepen te zijn”, zegt Bob D’Haeseleer nog.