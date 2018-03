Ruzie over aanwezigheden schepenen 17 maart 2018

Paul Verstraete (SMS) tikt het schepencollege van Eeklo op de vingers. Gemeenteraadslid Verstraete vindt het niet kunnen dat bij de uitreiking van de cultuurprijzen enkel schepen van cultuur Rita De Coninck en burgemeester Koen Loete aanwezig waren. "Interesseren de andere schepenen zich niet aan cultuur? Ze worden nochtans betaald om onze stad op zo'n momenten te vertegenwoordigen", sneert Paul Verstraete.





Bij de meerderheid zijn ze niet onder de indruk over de verbale aanval. "Voor die dag had ik zelf vier uitnodigingen. Je kan niet overal zijn, dus moeten ook mijn collega's keuzes maken", zegt schepen van Cultuur Rita De Coninck (CD&V+)





Burgemeester Koen Loete (CD&V+) zegt van Verstraete geen lessen in representatie nodig te hebben. "Te belachelijk voor woorden", zegt ook schepen van stedenbouw, milieu, sport en ICT Dirk Van De Velde (CD&V+). "We zullen zoals de sporters onze 'whereabouts' invullen. Je zou nog schrikken waar wij allemaal opduiken. Jammer dit te moeten horen van iemand die één keer in de zes jaar tijd heeft om een opmerking te maken", kaatste de schepen de bal nog terug. (JSA)