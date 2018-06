Rusthuis wacht op bouwvergunning 02 juni 2018

02u39 0

Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth uit de Tieltsesteenweg in Eeklo blijft wachten op de bouwvergunning voor de bouw van het nieuwe rusthuis, iets verderop in de nieuwe Hartwijk. Volgens Marc Windey (SMS) is er ongerustheid en ligt de stad Eeklo zelf aan de basis van het uitblijven van de nodige vergunningen. De stad moet enkel nog een handtekening zetten onder een document dat bevestigt dat voor de bouw het bosje mag gesloopt worden. "We waren als stad verrast dat wij zelf voor het zogenaamde ontheffingsbesluit van het bosje moesten zorgen, en daardoor is de bouwvergunning nog niet afgeleverd", zegt schepen Dirk Van de Velde (CD&V+). "Tegen de zomer moet dat helemaal rond zijn. Er moet ook nog een grondruil met het rusthuis geregeld worden. Laat ons duidelijk zijn: we staan als stad aan dezelfde kant als Sint-Elisabeth en willen evenzeer dat het dossier vooruit gaat. Maar alles moet helemaal correct gebeuren, zodat er later geen klachten kunnen komen die alles nog meer vertragen." (JSA)