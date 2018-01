Run & Bike 19 januari 2018

Het SMO-Specialized Triatlon Team uit Eeklo organiseert op zondag 21 januari de jaarlijkse Run & Bike in Eeklo. Dat is het Meetjeslandse multisportevenement waarbij je het volledige traject in duo met één fiets samen aflegt. De jeugdreeksen starten al om 10.30 uur. Alle info vind je op www.smo-triatlonteam.be. (JSA)