Rommelmarkt Balgerhoeke 25 augustus 2018

VZW De Antointjes organiseert morgen, zondag, een grote rommelmarkt in de Pastoor Bontestraat en Krekelmuit, in de wijk Balgerhoeke in Eeklo. Vanaf 6 uur kan je kuieren langs zowat 200 standhouders. De Antointjes zorgen voor broodjes met Breydelspek, en drankjes. Voor de kinderen staat er een springkasteel in Balgerhoeke.





(JSA)