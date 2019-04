Roger en Yvette vieren vijftigste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

08 april 2019

11u53 3 Eeklo Roger Praet en Yvette Roegiers uit de Molenstraat in Eeklo hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het gouden koppel ging eerst in de Garenstraat wonen, verhuisde in 1976 naar de Boelare, om dan in 2016 naar de Molenstraat te verhuizen. Ze hebben één zoon Steven, en die woont samen met zijn vrouw Christine in de Paterstraat. Roger en Yvette leerden elkaar kennen in een dancing in Sleidinge. Na bijna drie jaar verkering zijn ze getrouwd. Roger heeft voor een private firma aan de spoorwegen gewerkt, en Yvette is altijd huisvrouw geweest. Het gouden koppel doet nog heel graag zoektochten, te voet of met de auto. Yvette maakt ook veel kruiswoordraadsels en sudoku’s. “Dat houdt de geest jong”, zegt ze.