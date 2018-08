Roger De Vlaeminck rijdt over kasseien 29 augustus 2018

02u35 0

De Vlaamse Grimpeur organiseert op zaterdag 1 september voor de tweede keer de 'Roger De Vlaeminck Classic' in Eeklo. Het wordt een rit met heel wat kasseistroken, ten voordele van Kom op tegen Kanker. Inschrijven kan van 7 tot 13.30 uur in de sporthal van Eeklo. Roger De Vlaeminck zal van 7.15 tot 8.15 de stuurbordjes signeren voor wie dat wil. Om 7.30 uur is er een groepsstart voor een tocht van 120 kilometer door de polders. Om 8.30 uur start een tweede groep, met Roger De Vlaeminck, voor een tocht van 70 kilometer. Info: http://rdv-classic.be. (JSA)